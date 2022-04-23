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Експерт: Горивата може да поевтинеят лятото

23 април 2022 09:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 39
Бензиностанция

Горивата може да поевтинеят лятото. Прогнозата е на Живодар Терзиев, председател на Петролната и газова асоциация.

„Не бих си помислил за цени на горивата от 4 или 5 лева”, заяви Терзиев пред NOVA.

Той смята, че ще има колебания, но не смята, че ще се стигне дори до цени от 3,5 лева за литър. Напротив, очаква поевтиняване.

„И в момента в България са най-ниските цени на горива в ЕС”, обясни още експертът.

Източник: NOVA
Снимка: Станимир Петков

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