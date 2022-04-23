Експерт: Горивата може да поевтинеят лятото

Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 39

Горивата може да поевтинеят лятото. Прогнозата е на Живодар Терзиев, председател на Петролната и газова асоциация.

„Не бих си помислил за цени на горивата от 4 или 5 лева”, заяви Терзиев пред NOVA.

Той смята, че ще има колебания, но не смята, че ще се стигне дори до цени от 3,5 лева за литър. Напротив, очаква поевтиняване.

„И в момента в България са най-ниските цени на горива в ЕС”, обясни още експертът.