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Бум на румънски туристи по родното Черноморие

23 април 2022 10:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Снимката е илюстративна

Румънските туристи буквално щурмуват нашите курорти за празниците. Втори ден на граничен пункт „Дунав мост” ситуацията е динамична и са се образували колони от чакащи, основно румънски, автомобили, които се отправят към северното ни Черноморие като най-близка за тях дестинация. Румънските граждани казват обаче, че на границата не се чака много, защото работят три гишета от българска страна.

Само в курортния комплекс Албена, близо 3000 резервации за Великден са били направени от румънци.

Източник: NOVA
Снимка: Станимир Петков

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