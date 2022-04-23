Бум на румънски туристи по родното Черноморие

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

Румънските туристи буквално щурмуват нашите курорти за празниците. Втори ден на граничен пункт „Дунав мост” ситуацията е динамична и са се образували колони от чакащи, основно румънски, автомобили, които се отправят към северното ни Черноморие като най-близка за тях дестинация. Румънските граждани казват обаче, че на границата не се чака много, защото работят три гишета от българска страна.

Само в курортния комплекс Албена, близо 3000 резервации за Великден са били направени от румънци.