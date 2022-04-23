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Бум на румънски туристи по родното Черноморие
Румънските туристи буквално щурмуват нашите курорти за празниците. Втори ден на граничен пункт „Дунав мост” ситуацията е динамична и са се образували колони от чакащи, основно румънски, автомобили, които се отправят към северното ни Черноморие като най-близка за тях дестинация. Румънските граждани казват обаче, че на границата не се чака много, защото работят три гишета от българска страна.
Само в курортния комплекс Албена, близо 3000 резервации за Великден са били направени от румънци.
Източник: NOVA
Снимка: Станимир Петков