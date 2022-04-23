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В неделя ще бъде слънчево и топло с температури до 28 градуса
През нощта времето ще бъде ясно и спокойно. Утре (24 април) ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на отделни места в Рило-Родопската област следобед. След обяд ще духа слаб до умерен южен вятър. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 23° и 28°C, в София - около 24°. Това е прогнозата на НИМХ.
В планините ще бъде предимно слънчево с временна облачност. Ще духа умерен югозападен вятър. Ще се затопли и максималната температура ще бъде 17°C на 1200 m и около 10°C на 2000 m.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 19°C и 23°C. Температурата на морската вода ще бъде 8°-11°C.
В Сливен ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се заоблачи, но ще остане без валежи. Минималната температура ще е 12°, а максималната 26°.
Снимка: Станимир Петков