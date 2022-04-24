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Президент и премиер поздравиха българите за Великден

24 април 2022 18:49, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 37
Кръст

В днешния празничен ден нека си пожелаем здраве, радост и благоденствие във всеки български дом, заяви президентът Румен Радев по случай Възкресение Христово.

„Да направим така, че нашите слова и дела да водят към духовния и културен възход на българския народ“, написа държавният глава в профила си във Фейсбук.

Премиерът Кирил Петков също поздрави българите за Великден на страницата на Министерския съвет във Фейсбук:

"Аз вярвам, че заедно, обединени, решителни и отговорни ще вземем разумните решения, за да живеем в мир и просперитет".

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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