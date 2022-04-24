Президент и премиер поздравиха българите за Великден

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 37

В днешния празничен ден нека си пожелаем здраве, радост и благоденствие във всеки български дом, заяви президентът Румен Радев по случай Възкресение Христово.

„Да направим така, че нашите слова и дела да водят към духовния и културен възход на българския народ“, написа държавният глава в профила си във Фейсбук.

Премиерът Кирил Петков също поздрави българите за Великден на страницата на Министерския съвет във Фейсбук:

"Аз вярвам, че заедно, обединени, решителни и отговорни ще вземем разумните решения, за да живеем в мир и просперитет".