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Еманюел Макрон спечели втори мандат като президент на Франция

24 април 2022 21:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 30
Еманюел Макрон в ляво

Настоящият президент на Франция е преизбран за втори мандат на поста, съобщи BBC. Първите данни от екзитпола показват, че за него са гласували 58% от избирателите, докато за съперничката му Марин Льо Пен - близо 42%.

Привърженици на Макрон очакваха с нетърпение пред Айфеловата кула да чуят резултатите от балотажа. Щом те бяха обявени, хората започнаха да скандират името на настоящия президент, да развяват европейски флагове и да пеят Марсилезата.

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