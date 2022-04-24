Еманюел Макрон спечели втори мандат като президент на Франция

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 30

Настоящият президент на Франция е преизбран за втори мандат на поста, съобщи BBC. Първите данни от екзитпола показват, че за него са гласували 58% от избирателите, докато за съперничката му Марин Льо Пен - близо 42%.

Привърженици на Макрон очакваха с нетърпение пред Айфеловата кула да чуят резултатите от балотажа. Щом те бяха обявени, хората започнаха да скандират името на настоящия президент, да развяват европейски флагове и да пеят Марсилезата.