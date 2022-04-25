Две земетресения в района на Вранча

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 36

Две земетресения са регистрирани днес в Румъния, в сеизмичната зона Вранча - в окръг Бузъу, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на Националния институт по геофизика.

Първото земетресение с магнитуд 3 по Рихтер е регистрирано в 04:21 ч. румънско (и българско) време на дълбочина 22 км. Вторият трус със сила 3,6 е регистриран в 05:56 ч. на дълбочина от 128 км.

От началото на април в Румъния са станали 10 земетресения с магнитуд между 2 и 3,6, отбелязва Аджерпрес.