Прекъсване водоподаването на с. Панаретовци и с . Старо село

ВиК-Сливен преди 32 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес ( вторник ) 26.04.2022г. до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с. Панаретовци и с . Старо село.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.