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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Германия ще разреши доставката на танкове за Украйна

26 април 2022 10:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 минути, брой четения: 23
Германски танк "Леопард" 2А6

Германия ще разреши доставката на танкове за Украйна, съобщи днес пред АФП правителствен източник в Берлин.

Подобно решение ще бъде повратна точка в предпазливата засега политика на Германия относно военната подкрепа за Киев.

Потвърждението на новината се очаква на международната среща на военни министри в американската база "Рамщайн" в Германия по-късно днес, съобщил източникът.

Източник: БНР
Снимка: ЕПА/БГНЕС

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