Германия ще разреши доставката на танкове за Украйна

Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 23

Германия ще разреши доставката на танкове за Украйна, съобщи днес пред АФП правителствен източник в Берлин.

Подобно решение ще бъде повратна точка в предпазливата засега политика на Германия относно военната подкрепа за Киев.

Потвърждението на новината се очаква на международната среща на военни министри в американската база "Рамщайн" в Германия по-късно днес, съобщил източникът.