Окончателен протокол за класиране на националния кръг на Олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 2022

ПГ по Механотехника преди 35 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 24

Окончателен протокол за класиране на националния кръг на Олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 2022

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