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През изминалата седмица в област Сливен: 88 нови болни и 81 излекувани от COVID-19

26 април 2022 15:42, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 16 минути, брой четения: 19
covid

От 18 до 24 април, включително, в област Сливен с COVID-19 бяха диагностицирани 88 нови болни, съобщиха от Областния щаб по данни на РЗИ. Сред тях са лекар, медицинска сестра и санитар от болничната помощ и трима ученици.

 

За съжаление, през периода починаха двама пациенти с COVID-19 и придружаващи заболявания на възраст 77 и 65 години. По-възрастният не е бил имунизиран. Областният щаб изказва съболезнования на семействата и близките.

 

Приложените през изминалата седмица дози ваксини са 98. Общият брой на поставените дози е 91 798, лицата със завършен имунизационен статус са 44 452.

 

Пациенти с COVID – 19 се приемат в инфекциозните отделения в областната МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и в МБАЛ – Сливен към ВМА /военната болница/.

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