Прекъсване водоподаването на кв."Речица"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник) 26.04.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Речица" до 20:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.