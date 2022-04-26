От 18 до 24 април, включително, в област Сливен с COVID-19 бяха диагностицирани 88 нови болни

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 54 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 54

От 18 до 24 април, включително, в област Сливен с COVID-19 бяха диагностицирани 88 нови болни, съобщиха от Областния щаб по данни на РЗИ. Сред тях са лекар, медицинска сестра и санитар от болничната помощ и трима ученици.

За съжаление, през периода починаха двама пациенти с COVID-19 и придружаващи заболявания на възраст 77 и 65 години. По-възрастният не е бил имунизиран. Областният щаб изказва съболезнования на семействата и близките.

Приложените през изминалата седмица дози ваксини са 98. Общият брой на поставените дози е 91 798, лицата със завършен имунизационен статус са 44 452.

Пациенти с COVID – 19 се приемат в инфекциозните отделения в областната МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и в МБАЛ – Сливен към ВМА /военната болница/.