Прекъсване на водоподаването в част от кв."Клуцохор"

ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 16

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по воден цикъл днес 27.04.2022г.(сряда) . до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" - в района на ул.''Солун'' .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.