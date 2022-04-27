Предстои пръскане срещу кърлежи в гробищните паркове в Сливен

Община Сливен преди 8 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 9

Третиране на тревните площи срещу бълхи и кърлежи в гробищните паркове на територията на град Сливен, ще извърши днес ОП „ОГ паркове“. За това съобщиха от предприятието. Дейностите ще започнат след 18 ч. От там апелират гражданите да бъдат внимателни.