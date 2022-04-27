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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Предстои пръскане срещу кърлежи в гробищните паркове в Сливен

27 април 2022 15:16, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 8 минути, брой четения: 9
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Третиране на тревните площи срещу бълхи и кърлежи в гробищните паркове на територията на град Сливен, ще извърши днес ОП „ОГ паркове“. За това съобщиха от предприятието. Дейностите ще започнат след 18 ч. От там апелират гражданите да бъдат внимателни.

 

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