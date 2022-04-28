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ДА СЕ ЗНАЕ И ПОМНИ!

28 април 2022 11:07, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 20
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В навечерието на годишнината от Априлското въстание, учениците от клуб "Млади възрожденци" при СУ "Йордан Йовков" - Сливен, представиха пред съучениците си изработените от тях исторически книжки.

В тях децата описват героичните подвизи на българските владетели и най-значимите събития от българската история.

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