ДА СЕ ЗНАЕ И ПОМНИ!

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

В навечерието на годишнината от Априлското въстание, учениците от клуб "Млади възрожденци" при СУ "Йордан Йовков" - Сливен, представиха пред съучениците си изработените от тях исторически книжки.

В тях децата описват героичните подвизи на българските владетели и най-значимите събития от българската история.

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