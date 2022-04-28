Криминална хроника Сливен - 28.04.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 37

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН: За времето от 06:00 часа на 27.04.2022 г. до 06:00 часа на 28.04.2022 г.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен няма регистрирани престъпления и тежки пътни произшествия.

Пожарна безопасност и защита на населението

Късо съединение е причинило пожар в мазе към жилищна сграда в град Шивачево. Сигналът е получен в 05,20 часа на 27 април. Пожарът се е разпространил върху навес и постройка, долепени до сградата. Унищожени са домашно имущество, фургон, помпа за вода и други. Спасена е сградата. Пострадали няма. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Твърдица.