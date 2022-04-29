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Удостоен със званието лауреат

29 април 2022 10:48, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 8 минути, брой четения: 15
Евгени Петров

В навечерието на отбелязването на 50-годишния юбилей на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов” имаме радостта да ви съобщим, че Евгени Емилиянов Петров, ученик от XII клас, завоюва званието лауреат на Националния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведена на 17.04.2022 г. Поздравления за нашето златно и талантливо момче – заслужено признание за труда, постоянството и отговорността! Бъди винаги все така амбициозен и продължавай да покоряваш нови и по-високи върхове!

Гордеем се с теб!

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