Удостоен със званието лауреат

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 8 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 15

В навечерието на отбелязването на 50-годишния юбилей на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов” имаме радостта да ви съобщим, че Евгени Емилиянов Петров, ученик от XII клас, завоюва званието лауреат на Националния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведена на 17.04.2022 г. Поздравления за нашето златно и талантливо момче – заслужено признание за труда, постоянството и отговорността! Бъди винаги все така амбициозен и продължавай да покоряваш нови и по-високи върхове!

Гордеем се с теб!