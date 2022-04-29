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Община Ямбол асфалтира довеждащия път до Гребния канал в Ямбол с подкрепата на ямболска фирма
Приключва полагането на два пласта асфалт на довеждащия път до Гребния канал в Ямбол. Участъкът, дълъг над 200 метра, не е имал никакво асфалтово покритие повече от 20 години.
„Надявам се, че ремонтът ще допринесе за пълноценното изживяване на жителите и гостите на Ямбол, които решат да посетят местността“, коментира кметът на Ямбол.
Община Ямбол осигури една част от сумата за ремонта, в размер на 20 000 лева, а останалите средства бяха осигурени от фирма „Хидроситем“ ЕООД.
Това е още един пример за успешното взаимодействие на общинската администрация с местния бизнес.
Предстои да започне и ремонтирането на участък от пътя и към местност Ормана. В момента отсечката, непосредствено преди входа на обновения парк, е с много дупки, неравности и липсващ асфалт. Този участък ще бъде финансиран изцяло от бюджета на Община Ямбол. Припомняме, че преди месец още една зона за отдих в Ормана беше облагородена.
Източник: Пресцентър на Община Ямбол