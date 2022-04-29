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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Успешни първи стъпки в литературата за ученици от Езиковата гимназия

29 април 2022 15:06, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 23 минути, брой четения: 6
Литература

Добрите новини не спират. Рая Светославова Славова, ученичка от ПГПЗЕ "Захарий Стоянов", гр.Сливен е отличена в Националния литературен конкурс на XXIV Национален фестивал на детската книга - гр. Сливен с I награда в раздел ПРОЗА - III възрастова група /15-18 г./ и е поканена да бъде член на детско жури за оценяване на най-добра детска книжка.

Поздравления за успеха!

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