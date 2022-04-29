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Ямбол е част от национално турне по шахмат

29 април 2022 17:44, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 38
Афиш

Ямбол днес стана част от националното шахматно турне „Асеневци“. От 16:00 часа в Градския парк започнаха проявите, които целят да се популяризира шахмата.

Спортната инициатива, организирана от великотърновския шахматен клуб „Асеневци“ със съдействието на община Ямбол и местния шахматен клуб „Тунджа-2009“, предвижда обучения по шахмат, сеанс на едновременна игра срещу ямболската шахматистка Доника Шивачева – многократен шампион на България. Ще се проведе и шахматен турнир.

Всеки може да се включи, без значение на колко години е и дали може да играе шахмат.

За всички участници ще има подаръци, награди и ваучери за безплатен курс по шахмат.

Източник: Радио/TV 999

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