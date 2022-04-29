Затварят временно пътя от Селището до връх Българка на 1 май заради състезанието за Купа „Милко Димов – Илия Кръстев

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 38

Пътят от местността Селището до връх Българка временно ще бъде затворен за движение на 1 май, неделя. Причината е 14-ото колоездачно състезание за Купа „Милко Димов – Илия Кръстев“, което и тази година ще се проведе в Сливен.

Мярката ще важи за времето от 13:00 ч. до 15:00 ч.