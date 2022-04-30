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Потушен е пожарът в автоморга край Ямбол

30 април 2022 09:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 29
Борбата с огнените пламъци продължи 9 часа

Пожарът, който избухна вчера следобед в автоморга край Ямбол, беше потушен тази нощ.

Около 9 часа служители от Ямбол, Сливен, Елхово и Стралджа се бориха с пламъците.

Измерванията за качеството на въздуха от регионалната инспекция по околна среда в Стара Загора не показаха завишено ниво на вредни вещества във въздуха.

На мястото остана дежурен противопожарен екип.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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