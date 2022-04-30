Потушен е пожарът в автоморга край Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 29

Пожарът, който избухна вчера следобед в автоморга край Ямбол, беше потушен тази нощ.

Около 9 часа служители от Ямбол, Сливен, Елхово и Стралджа се бориха с пламъците.

Измерванията за качеството на въздуха от регионалната инспекция по околна среда в Стара Загора не показаха завишено ниво на вредни вещества във въздуха.

На мястото остана дежурен противопожарен екип.