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Партиите в управлението ще се съберат на коалиционен съвет в неделя
Партиите в управлението се събират на коалиционен съвет в неделя. Те ще обсъждат дали ще има компенсации на бизнеса заради очакваното увеличение на цената на газа и дали ще изпратим оръжие на Украйна.
Лидерът на БСП Корнелия Нинова вече обяви, че ако парламентът гласува военна помощ за Украйна, тя ще напусне коалицията. Нейните партньори от ПП и ДБ са убедени, че БСП няма да напусне. Очаква се Народното събрание да де произнесе по въпроса за военната помощ за Украйна на извънредно заседание на 4 май.
В същото време бившият служебен премиер Стефан Янев обяви, че създава партия на 5 май. Нейното име ще бъде „Български възход“.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/partiite-v-upravlenieto-shte-se-syberat-na-koalicionen-syvet-v-nedelia-2309026