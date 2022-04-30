Партиите в управлението ще се съберат на коалиционен съвет в неделя

Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 52 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 52

Партиите в управлението се събират на коалиционен съвет в неделя. Те ще обсъждат дали ще има компенсации на бизнеса заради очакваното увеличение на цената на газа и дали ще изпратим оръжие на Украйна.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова вече обяви, че ако парламентът гласува военна помощ за Украйна, тя ще напусне коалицията. Нейните партньори от ПП и ДБ са убедени, че БСП няма да напусне. Очаква се Народното събрание да де произнесе по въпроса за военната помощ за Украйна на извънредно заседание на 4 май.

В същото време бившият служебен премиер Стефан Янев обяви, че създава партия на 5 май. Нейното име ще бъде „Български възход“.