Прекъсване водоподаването на кв."Речица"

ВиК-Сливен преди 3 часа, брой четения: 53 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 53

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по воден цикъл на 01.05.2022г.(неделя) ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Речица" до 18:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.