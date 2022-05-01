Земетресение в Егейско море

Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 38

Земетресение с магнитуд 4,5 бе регистрирано днес в Егейско море, предаде турската телевизия СиЕнЕн-Тюрк, като се позовава на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран в 4:33 ч. на дълбочина 3,15 километра.

По данни на Евросредиземноморския сеизмологичен център земетресението е станало на 70 километра североизточно от гръцкия о-в Скиатос и е било с магнитуд 4,3. Последвали са редица вторични трусове.

Няма информация за пострадали хора и за нанесени материални щети при земетресението.