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Земетресение в Егейско море

01 май 2022 19:04, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 38
Земетресение

Земетресение с магнитуд 4,5 бе регистрирано днес в Егейско море, предаде турската телевизия СиЕнЕн-Тюрк, като се позовава на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран в 4:33 ч. на дълбочина 3,15 километра.

По данни на Евросредиземноморския сеизмологичен център земетресението е станало на 70 километра североизточно от гръцкия о-в Скиатос и е било с магнитуд 4,3. Последвали са редица вторични трусове.

Няма информация за пострадали хора и за нанесени материални щети при земетресението.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков

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