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Прекъсване на водоподаването във Висока зона на гр.Сливен

02 май 2022 00:36, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 4 часа, брой четения: 151

Днес 02.05 /понеделник/ поради авария на главен водопровод е прекъснато водоподаването в кварталите:'"Клуцохор'' "Комлука", "Звездите", "Република", "Кольо Фичето", "Ново село", "Българка","Сини камъни", Вилна зона - "Андреева чешма", Вилна зона - на изток от квартал "Сини камъни" и улиците, намиращи се на север от улица "Раковски" до 14.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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