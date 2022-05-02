Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Премиерът ще проведе среща с работодателските организации на 5 май

02 май 2022 10:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 49
Министерски съвет

Премиерът Кирил Петков ще проведе среща с представители на работодателските организации в четвъртък, 5 май, съобщи днес правителствената пресслужба.

Повод за поканата за дискусията в Министерския съвет са цените на природния газ и тока, както и налагащите се в отговор мерки.

В срещата участие ще вземат също вицепремиерите Асен Василев и Корнелия Нинова.

Източник: БНР
Снимка: МС

« предишнаследваща »


 