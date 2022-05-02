Премиерът ще проведе среща с работодателските организации на 5 май

Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 49 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 49

Премиерът Кирил Петков ще проведе среща с представители на работодателските организации в четвъртък, 5 май, съобщи днес правителствената пресслужба.

Повод за поканата за дискусията в Министерския съвет са цените на природния газ и тока, както и налагащите се в отговор мерки.

В срещата участие ще вземат също вицепремиерите Асен Василев и Корнелия Нинова.