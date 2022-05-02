Прекъсване водоподаването в кв.Речица

ВиК-Сливен преди 9 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 15

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по воден цикъл на 02.05.2022г.(понеделник) ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Речица" до 21:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.