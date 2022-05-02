Засилен трафик в края на почивните дни

Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 55 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 55

София отново се изпълва за живот след трите почивни дни.

Трафикът по основните пътни артерии е засилен. Столичани се прибират от кратката отпуска.

В късния следобед движението в района на Владая, един от входовете за София е интензивно, но но без да се образуват задръствания.

Тази седмица предстои и друга поредица от почивни дни - 6-и май се пада в петък.