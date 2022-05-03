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228 са новозаразените с COVID-19 в България за последното денонощие при направени 4093 теста

03 май 2022 08:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 67
Тест за коронавирус

228 са новозаразените с COVID-19 в България за последното денонощие при направени 4093 теста (съотношение 5.57 %), показват данните на Единния информационен портал.

2 души са изгубили битката с болестта, излекуваните са 239.

Хоспитализирани са 849 души, от които в интензивно отделение са 77 души.

117 са поставените ваксинни дози за денонощието.

Снимка: Станимир Петков

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