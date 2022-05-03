228 са новозаразените с COVID-19 в България за последното денонощие при направени 4093 теста

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 67 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 67

228 са новозаразените с COVID-19 в България за последното денонощие при направени 4093 теста (съотношение 5.57 %), показват данните на Единния информационен портал.

2 души са изгубили битката с болестта, излекуваните са 239.

Хоспитализирани са 849 души, от които в интензивно отделение са 77 души.

117 са поставените ваксинни дози за денонощието.