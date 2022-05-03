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Криминална хроника Ямбол - 03.05.2022 г.

03 май 2022 13:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 49
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 03.05.2022 г.

 

Служители от РУ-Ямбол са установили водач на лек автомобил, седнал зад волана след употреба на наркотични вещества. Вчера към 16:20 часа, на ул. „Ормана“ е извършена проверка на лек автомобил „Ауди”, управляван от 32-годишен мъж. При теста на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за метамфетамин, амфетамин и канабис. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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