Криминална хроника Ямбол - 03.05.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 49 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 49

Информационен бюлетин 03.05.2022 г.

Служители от РУ-Ямбол са установили водач на лек автомобил, седнал зад волана след употреба на наркотични вещества. Вчера към 16:20 часа, на ул. „Ормана“ е извършена проверка на лек автомобил „Ауди”, управляван от 32-годишен мъж. При теста на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за метамфетамин, амфетамин и канабис. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.