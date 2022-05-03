На 6 май ще се проведе традиционният събор в село Желю войвода

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 37

След 2-годишно прекъсване, в село Желю войвода отново се организират празнични прояви по повод събора на селото - 6 май, Гергьовден.

Събитието ще се проведе на стадиона. Предвидена е музикална програма. От 11:30 часа ще започнат традиционните народни борби. Общият награден фонд за състезанието е над 3 500 лева.

Проявата се организира от Община Сливен, кметство Желю войвода, читалище „Даскал Димитър Димов“ и спонсори.