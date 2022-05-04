Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Богдан Теофанидис е новият изпълнителен директор на "Български пощи"

04 май 2022 10:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 35
Поща

Богдан Теофанидис е новият изпълняващ длъжността директор на "Български пощи". Това обяви вицепремиерът Калина Константинова в интервю за БНТ.

Тя определи временно назначеното ръководство като млад и амбициозен екип с богат опит в международни компании.

Новото ръководство на "Български пощи" поемат управлението за срок от 3 месеца до организирането на конкурс за избор на членове на управителния съвет.

Източник: БНР

« предишнаследваща »


 