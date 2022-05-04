Богдан Теофанидис е новият изпълнителен директор на "Български пощи"

Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 35

Богдан Теофанидис е новият изпълняващ длъжността директор на "Български пощи". Това обяви вицепремиерът Калина Константинова в интервю за БНТ.

Тя определи временно назначеното ръководство като млад и амбициозен екип с богат опит в международни компании.

Новото ръководство на "Български пощи" поемат управлението за срок от 3 месеца до организирането на конкурс за избор на членове на управителния съвет.