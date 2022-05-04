Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

04 май 2022 11:21, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 39
111

Във връзка с писмо РД-13-937/29.04.2022г. на РУО Сливен и информационно-разяснителните кампании "Пази горите от пожар" и "Пази реколтата от пожар, моля да прочетете указанията от следния линк:

https://pojarna.com/%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0/?fbclid=IwAR2m3yehk12JDrkQKqFga0a7pJC7EYD6NsEmrpOtk0QZaNLVc8q1_LCZVZI

« предишнаследваща »


 