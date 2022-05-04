ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Във връзка с писмо РД-13-937/29.04.2022г. на РУО Сливен и информационно-разяснителните кампании "Пази горите от пожар" и "Пази реколтата от пожар, моля да прочетете указанията от следния линк:

https://pojarna.com/%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0/?fbclid=IwAR2m3yehk12JDrkQKqFga0a7pJC7EYD6NsEmrpOtk0QZaNLVc8q1_LCZVZI