Криминална хроника Ямбол - 04.05.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 33

Информационен бюлетин 04.05.2022 г.

Служители от РУ-Тунджа разследват кражба движими машини и инструменти от производствен цех в село Безмер. Сигнал за констатираното престъпно деяние е постъпил в полицията вчера. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. Работата по случая продължава.