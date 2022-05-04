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Криминална хроника Ямбол - 04.05.2022 г.

04 май 2022 23:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 33
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 04.05.2022 г.

 

Служители от РУ-Тунджа разследват кражба движими машини и инструменти от производствен цех в село Безмер. Сигнал за констатираното престъпно деяние е постъпил в полицията вчера. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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