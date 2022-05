Ясни са победителите на IХ Национален конкурс за поезия „Дамян Дамянов“

Вече са ясни имената на лауреатите на Деветия национален конкурс за поезия „Дамян Дамянов”. В конкурса участваха 46 книги на автори от цялата страна – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Ловеч, Габрово, Хасково, Плевен, Благоевград, Ямбол и др. В надпреварата участват и 13 автора, които през изминалата година, в срок до 31 март 2022 г., са издали дебютната си стихосбирка. Те са представители на писателската гилдия на София, Пловдив, Банкя, Златица и др.

Наградата „Дамян Дамянов“ за 2022 г. получава Петя Цонева от Габрово. Родена е през 1980 г. Завършва специалностите „Приложна лингвистика“, „Конферентен превод“ и „Британистика“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, където работи като преподавател. Тя е доктор и доцент в областта на английската литература.

Има отличия в национални конкурси за поезия, сред които „В полите на Витоша“ (2014 г.), „Пролет моя“ (2016 г.), „Яворови дни“ (2016 г.), „Добромир Тонев“ (2017 г.), „С море в сърцето – Царево“ (2018 г.), „Дора Габе“ (2020 г.), „Жената – любима и майка“ (2021 г.), „Никола Вапцаров“ (2021 г.), „Любовта е пиянство или пиянство от любов“ (2022 г.), където печели първи места. Носител е на Славейковата награда за поезия за 2021 г. Публикувала е в „Литературен вестник“, „Литературен глас“, сп. „Птици в нощта“, сп. „Везни“, електронните формати „Литературен свят“, Writecraft, „Откровения“, „Тетрадката“. Автор е на стихосбирката „С крило на земята“, УИ „Св. Климент Охридски“ (2010 г.), отличена с Априловска награда за дебют. През ноември, 2018 г., излиза англоезичната книга с критически анализи Negotiating Borderlines in Four Contemporary Migrant Writers from the Middle East („Договаряне на граници в творчеството на четирима съвременни писатели-мигранти от Близкия Изток“), публикувана в издателство Кеймбридж Сколарс. През 2019 г., след спечелен конкурс на издателство „Буквите“, публикува втората си стихосбирка „Дори да няма врата“, а през 2021 г. излиза „Белият час“, изд. „Библиотека България“. Под печат в същото издателство е четвъртата й поетична книга „Спасителна песен“.

Тя получава плакет, диплом и парична премия в размер на 1500 лв., осигурени от Община Сливен.

Наградата за дебют се присъжда на Жени Щерева от Пловдив. Родена е на 21 май 1986 г. Завършва няколко специалности в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Работи като начален учител. През 2017 г. създава своята авторска страница „Из нощните записки на една Сова“. Същото име носи и нейната дебютна стихосбирка. Нейни стихотворения са включени в различни сборници и отличени с награди в много литературни конкурси. През 2020 г. е удостоена с трета награда в Шестнадесети национален поетичен конкурс „Нова Загора 2020“ и с втора награда в литературния конкурс за студенти „Георги Черняков“. През 2021 г. печели второ място в поетичния конкурс на Община Димитровград „Усещане за любов“ и трето място в „Хоризонти на любовта“, първи награди в Седемнадесети национален поетичен конкурс „Нова Загора 2021“ и „Яна Язова 2021“, втора награда от Национален литературен конкурс „Асен Разцветников“ с тема „С пламъка на родолюбието“, награди от „Моето синьо лято“ 2021, „Вапцарови дни“ 2021 и други. Има и награди за поезия от студентските литературни конкурси в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Наградата за дебют се предоставя от Агенция "Компас" – Сливен – грамота и ангажимент за издаване на следващата книга на отличения автор.

Носителите на призовете бяха определени от жури в състав: председател на комисията - съпругата на Дамян Дамянов – поетесата Надежда Захариева. Участниците бяха оценявани още от поетесата Валентина Радинска – носител на наградата на Община Сливен за литература и изкуство „Добри Чинтулов” за 2014 г., Тенко Тенев – поет, председател на Дружеството на писателите в Ямбол и носител на наградата „Дамян Дамянов” за 2008 г., Деньо Денев – поет, носител на наградата „Добри Чинтулов“ за 2013 г., и носител на наградата „Дамян Дамянов“ за 2012 г., и д-р Росица Петрова-Василева – директор на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен.

Връчването на наградите на отличените творци ще се състои на 18 май 2022 г. от 18.30 ч. в зала „Сливен“ . В награждаването специално участие ще вземат децата и младежите от театрална студия „Хвърчащите хора“ при Военен клуб – Сливен, с ръководител Вяра Начева и вокално студио „Усмивка“, с вокален педагог Мария Желева.

Снимка: Internet