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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Важно за клиентите на Центъра за административно обслужване в Община Сливен!

05 май 2022 22:51, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50
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Центърът за административно обслужване в Община Сливен няма да работи на 9 май - понеделник, от 13:00 до 17:00 часа заради временното спиране на електрозахранването. След 13:00 часа документи на физически и юридически лица ще се приемат във фоайето на зала „Май“.

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