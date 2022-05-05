Важно за клиентите на Центъра за административно обслужване в Община Сливен!

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

Центърът за административно обслужване в Община Сливен няма да работи на 9 май - понеделник, от 13:00 до 17:00 часа заради временното спиране на електрозахранването. След 13:00 часа документи на физически и юридически лица ще се приемат във фоайето на зала „Май“.