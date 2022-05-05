Криминална хроника Ямбол - 05.05.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 24

Информационен бюлетин 05.05.2022 г.

Пътнотранспортни произшествия:

Вчера около 18:06 часа в гр.Ямбол, на кръстовище бул.“Европа“ с околовръстен път „Север“ е настъпило пътнотранспортно произшествие между мотоциклет „Хонда“, управляван от 42-годишен неправоспособен водач и лек автомобил “Хонда Сивик“, управляван от 21-годишна жена. При инцидента е пострадал мотоциклетистът. Той е настанен за лечение в МБАЛ-Ямбол с множество фрактури и контузия на бял дроб. Пробите и на двамата водачи за употреба на алкохол са отрицателни. На местопроизшествието е извършен оглед. Причините за произшествието са в процес на установяване.