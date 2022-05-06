Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в с.Бяла

06 май 2022 09:00, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради

авария днес /петък/

06.05.2022 г. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Бяла от 10.00ч. до 15.00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 