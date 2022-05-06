Евакуираха 50 цивилни от „Азовстал“

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 26

50 цивилни бяха евакуирани днес от металургичния комбинат "Азовстал" в Мариупол, заяви украинският вицепремиер Ирина Верешчук, предаде Франс прес.

"Успяхме днес да евакуираме 50 жени, деца и възрастни хора от "Азовстал". Утре сутрин ще продължим с операцията по евакуиране", съобщи Верешчук в Телеграм.

Украинският вицепремиер обвини руските сили, че "постоянно нарушават" временното прекратяване на огъня, обявено от Москва. "По тази причина евакуацията върви изключително бавно", уточни Верешчук.