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Евакуираха 50 цивилни от „Азовстал“

06 май 2022 23:04, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 26
Украйна

50 цивилни бяха евакуирани днес от металургичния комбинат "Азовстал" в Мариупол, заяви украинският вицепремиер Ирина Верешчук, предаде Франс прес.

"Успяхме днес да евакуираме 50 жени, деца и възрастни хора от "Азовстал". Утре сутрин ще продължим с операцията по евакуиране", съобщи Верешчук в Телеграм.

Украинският вицепремиер обвини руските сили, че "постоянно нарушават" временното прекратяване на огъня, обявено от Москва. "По тази причина евакуацията върви изключително бавно", уточни Верешчук.

Източник: БТА
Снимка: БГНЕС

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