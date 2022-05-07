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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Слънчева и топла събота с температури до 25 градуса
През деня от югозапад облачността, предимно средна и висока, отново ще се увеличи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, по-ниски по Черноморието, в София около 20°. Това сочи прогнозата на НИМХ.
Над Черноморието ще бъде слънчево. В сутрешните часове главно по южното крайбрежие ще има ниска облачност, която бързо ще намалее. Ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 14°-17°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В планините ще бъде предимно слънчево, над масивите в Западна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 13°, на 2000 метра - около 5°.
В Сливен ще бъде слънчево. Минималната температура ще е 7°, а максималната 22°.
Снимка: Станимир Петков