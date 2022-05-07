Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Слънчева и топла събота с температури до 25 градуса

07 май 2022 09:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 38
Времето за 07.05.2022 г.

През деня от югозапад облачността, предимно средна и висока, отново ще се увеличи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, по-ниски по Черноморието, в София около 20°. Това сочи прогнозата на НИМХ.

Над Черноморието ще бъде слънчево. В сутрешните часове главно по южното крайбрежие ще има ниска облачност, която бързо ще намалее. Ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 14°-17°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, над масивите в Западна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 13°, на 2000 метра - около 5°.

В Сливен ще бъде слънчево. Минималната температура ще е 7°, а максималната 22°.

Снимка: Станимир Петков

« предишна


 