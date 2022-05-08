Земетресение в Северна Македония, усетено е и у нас

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 56 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 56

Земетресение с магнитуд 3,5 по Рихтер е регистрирано на територията на Република Северна Македония, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Трусът е регистриран вчера в 12:38 часа българско време. Епицентърът му е на 42 км източно от град Кочани.

Земетресението е почувствано в района на град Благоевград.