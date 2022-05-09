Прекъсване водоподаването на част от кв."Клуцохор"

ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 09.05.2022г.(понеделник) до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" - в района на блоковете.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.