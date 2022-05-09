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Придвижване на военна техника на 9 и 10 май заради учения до учебен полигон „Ново село”

09 май 2022 14:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 35
Военна техника

Днес и утре по пътната и жп инфраструктура ще се придвижва военна техника на военни формирования от Сухопътните войски от районите за постоянна дислокация от 61-а механизирана бригада до учебен полигон „Ново село”, съобщават от Министерството на отбраната

Tо се извършва във връзка с провеждането на сертификационни учения на формирования от състава на бригадата в периода от 11 до 20 май, уточняват от военното ведомство.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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