Придвижване на военна техника на 9 и 10 май заради учения до учебен полигон „Ново село”

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 35

Днес и утре по пътната и жп инфраструктура ще се придвижва военна техника на военни формирования от Сухопътните войски от районите за постоянна дислокация от 61-а механизирана бригада до учебен полигон „Ново село”, съобщават от Министерството на отбраната

Tо се извършва във връзка с провеждането на сертификационни учения на формирования от състава на бригадата в периода от 11 до 20 май, уточняват от военното ведомство.