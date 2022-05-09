Криминална хроника Ямбол - 09.05.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

Информационен бюлетин 09.05.2022 г.

На 7 май, към 09:55 часа, на тел. 112 е постъпил сигнал, за това, че в ямболския комплекс „Хале“ има няколко леки автомобили със срязани гуми. На място, при извършен обход в района от полицейски служители са установили общо 23 автомобила с нанесени увреждания на гуми. Предприети са незабавни действия за установяване на извършителите. Част от собствениците на автомобилите не са установени на място. Действията по разследване на случая продължават.

В РУ-Ямбол е образувано досъдебно производство за управление на МПС след употреба на алкохол. На 7 май, около 00:35 часа, на ул. „П. Славейков“ е извършена проверка на лек автомобил „Волво“, управляван от 75-годишен местен жител. При пробата на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.