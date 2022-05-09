Прекъсване водоподаването на ул."Христо войвода" на 10.05.2022г.(вторник)

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на ремонтни дейности по воден цикъл на 10.05.2022г.(вторник) от 10.00 ч. до 14.00 часа, ще бъде прекъснато вододоподаването на ул."Христо войвода".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.