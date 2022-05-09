За първи път в Сливен най-новата комедия “Мъжка бърлога“

Туида Нюз преди 9 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 13

1 ЮНИ, ДТ “Стефан Киров”, 19:00 ч.

Автор: Кристоф Магнусон

Превод от Немски: Боян Иванов

С УЧАСТИЕТО НА:

Станимир Гъмов, Румен Угрински, Даниел Пеев / Петьо Петков – Шайбата, Стефан Рядков

Продукция на: ДКТ К.Величков- Пазарджик

Разпространява: Театър Мелпомена

Режисьор: Асен Блатечки

Музика: Христо Намлиев

Сценография: Анелия Райкова

Костюми: Лиляна Гергишанова

От създателите на: "Жена ми се казва Борис", "Когато Котката я няма" и "Кучки"

Препоръчитилен родителски контрол 16+

БИЛЕТИ: 20, 25 и 30 лв. на касата на ТЕАТЪРА

БИЛЕТНА КАСА: 0879 271454 и 044 62 30 14

Трима приятели са си обзавели “мъжка стая” в подземен етаж на голям МОЛ . Там те намират спасение след изморителното съботно петчасово пазаруване с жените си ! В своя таен оазис те могат необезпокоявани от никого да се занимават със своите хобита, да се оплакват от жените си и да правят смели планове за бъдещето.

Комедийните ситуации, в които попадат, са провокирани от един пожарникар , който иска да закрие тяхното убежище.

Времетраене : 1:45