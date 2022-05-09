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Сливен. Новини от източника. Последни новини
За първи път в Сливен най-новата комедия “Мъжка бърлога“
1 ЮНИ, ДТ “Стефан Киров”, 19:00 ч.
Автор: Кристоф Магнусон
Превод от Немски: Боян Иванов
С УЧАСТИЕТО НА:
Станимир Гъмов, Румен Угрински, Даниел Пеев / Петьо Петков – Шайбата, Стефан Рядков
Продукция на: ДКТ К.Величков- Пазарджик
Разпространява: Театър Мелпомена
Режисьор: Асен Блатечки
Музика: Христо Намлиев
Сценография: Анелия Райкова
Костюми: Лиляна Гергишанова
От създателите на: "Жена ми се казва Борис", "Когато Котката я няма" и "Кучки"
Препоръчитилен родителски контрол 16+
БИЛЕТИ: 20, 25 и 30 лв. на касата на ТЕАТЪРА
БИЛЕТНА КАСА: 0879 271454 и 044 62 30 14
Трима приятели са си обзавели “мъжка стая” в подземен етаж на голям МОЛ . Там те намират спасение след изморителното съботно петчасово пазаруване с жените си ! В своя таен оазис те могат необезпокоявани от никого да се занимават със своите хобита, да се оплакват от жените си и да правят смели планове за бъдещето.
Комедийните ситуации, в които попадат, са провокирани от един пожарникар , който иска да закрие тяхното убежище.
Времетраене : 1:45