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Криминална хроника Ямбол - 10.05.2022 г.

10 май 2022 16:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 28
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 10.05.2022 г.

 

Служители от РУ-Елхово разследват кражба от търговски обект. Вчера в полицията е постъпил сигнал, че на 8 май, след счупване на прозорец, е проникнато в магазин за дрехи втора употреба, находящ се в град Елхово и е отнета сумата от около 160 лева. Процесуално-следствените действия по случая продължават.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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