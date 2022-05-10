Криминална хроника Ямбол - 10.05.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 28

Информационен бюлетин 10.05.2022 г.

Служители от РУ-Елхово разследват кражба от търговски обект. Вчера в полицията е постъпил сигнал, че на 8 май, след счупване на прозорец, е проникнато в магазин за дрехи втора употреба, находящ се в град Елхово и е отнета сумата от около 160 лева. Процесуално-следствените действия по случая продължават.