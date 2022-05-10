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ДЕНЯТ НА ХАДЖИ ДИМИТЪР

10 май 2022 18:17, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 22 минути, брой четения: 30
10 май

Днес, 10 май 2022 г., ученици от Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“, присъстваха на общоградското честване по повод 182 години от рождението на сливенския герой – Хаджи Димитър. Историците ни от клуб "Памет" поднесоха цветя на признателност на паметника на Хаджи Димитър, придружени от своя учител и ръководител г-н Валери Милков.

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