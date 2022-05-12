Земетресение разтърси Вранча

Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 43 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 43

Земетресение с магнитуд 4,1 е регистрирано вчера в 18:46 румънско (и българско) време в сеизмичния район Вранча в Румъния, предаде агенция Аджерпрес.

Националният институт по геофизика съобщи, че трусът е станал на дълбочина от 140 км.

Епицентърът на земетресението е на 195 км северно от Русе.