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Земетресение разтърси Вранча

12 май 2022 09:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 43
Земетресение

Земетресение с магнитуд 4,1 е регистрирано вчера в 18:46 румънско (и българско) време в сеизмичния район Вранча в Румъния, предаде агенция Аджерпрес.

Националният институт по геофизика съобщи, че трусът е станал на дълбочина от 140 км.

Епицентърът на земетресението е на 195 км северно от Русе.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков

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